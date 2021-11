Nella casa del GF Vip ci saranno 6 nuovi ingressi e tra i nomi più papabili spunta quello di Valentina Nulli Augusti. L’ex protagonista di Temptation Island, nonché ex fidanzata di Tommaso, ha dei vecchi rancori da risolvere con alcune concorrenti del reality.

Fonte studi GF Vip

Come in molti ben ricorderanno, Tommy è stato un partecipante del GF Vip e in quell’occasione Valentina ha coltivato dei dissapori per vari pettegolezzi che coinvolgevano Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

“Mi danno come concorrente del GF Vip? Non dovete chiederlo a me. Ancora non sono una veggente. La prima che vado ad abbracciare sarà Soleil Sorge, la mia best friend forever. Sorge anche se abbiamo dei lati in comune secondo ciò che mi dicono persone che la conoscono da vicino” dice.

Ma non solo, la Nulli aggiunge anche: “Io sono rimasta male di una cosa che ha fatto. Non avevo dei pregiudizio nei suoi confronti, la conoscevo anche pochissimo. Sono restata male perché lei si è permessa di attaccarmi gratuitamente senza conoscere la mia storia e i risvolti gravi accaduti. Se non senti le due versioni non puoi parlare. Lei dopo il mio scontro con Tommy aveva detto che io non ero una donna degna d’essere chiamata in questo modo. Stessa cosa detta anche da Sophie“.

Poi Valentina spiega anche il perché qualche tempo fa ha fatto il suo ingresso al GF VIP per un confronto con le due gieffine: “Sono andata al GF Vip a zittirle per le cattiverie che mi hanno detto. Soleil che si dichiarava turbata dalla violazione della sua privacy da parte di Gianmaria, si è meravigliata che io fossi rimasta male del fatto che Tommaso avesse rivelato particolari privatissimi miei e del nostro rapporto. Sono ancora carica, piena di cose da dire a queste due ragazze. Se entro non è per far rosicare Tommaso. Potrei entrare per rendermi giustizia e rispondere alle loro cattiverie”.