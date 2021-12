Sembrava essere scesa la quiete tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ma le due sono tornate a litigare e con toni decisamente sopra le righe. Le ragazza sembrano aver discusso per motivi futili.

A iniziare è stata Soleil Sorge che ha ironizzato sul riavvicinamento di Sophie Codegoni a Gianmaria Antinolfi definendolo un “matrimonio fra comodini” l’espressione ha infastidito l’ex tronista che ha risposto: “Dai Sole smettila non farmi ridere troppo che poi perdo l’espressione per la foto“.

A questo punto Soleil Sorge è stata a dir poco che pungente facendo riferimento ai ritocchi estetici della coinquilina ha risposto: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l’espressione”.

A questa scena hanno assistito anche Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, se la prima se ne è tirata fuori cambiando discorso“Mammamia ma che bel clima! Usciamo fuori?“, la cantante lirica ha chiesto a Soleil: “Ma che te ne frega a te se c’ha la plastica? Fattela anche te!“.

Soleil ha poi continuato:

Amore ma non sono offese, che sei piena di plastica è un dato di fatto, non un’offesa. Hai più plastica nel corpo che intelletto o personalità, è un mio pensiero, smettila di usare questo tono da lagna.

E Sophie Codegoni ha risposto:

Anche lo fossi sarebbe un problema mio. Ho rifatto solo il seno, al contrario tuo che hai stravolto i connotati. Stai cercando costantemente di umiliare le persone, lo fai con me, lo fai con Miriana, lo fai con Gianmaria. Non ti puoi permettere di offendere le persone, sei una spazzatura umana, buttati nella spazzatura.

Soleil Sorge non molla un colpo: “ti umili da sola sentendoti tale. Se pensi che sia umiliante rifarsi tutta non ti rifacevi tutta, se lo trovi umiliante sono fatti tuoi. Io spazzatura? Almeno io vado nell’umido e non inquino questo mondo, datti una regolata”.

A chiudere è stato Stefano Codegoni il padre di Sophie che su Twitter ha scritto: “E comunque è meglio farsi le t*tte che farsi i mariti delle altre #GFVIP #shameonyou”