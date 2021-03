GF Vip, volano insulti per Dayane Mello e Patrizia De Blanck: “Iene”

Il GF Vip sarà anche finito, ma di certo non lo sono le polemiche. Scatta una nuova lite sui social. La pietra dello scandalo? Una foto raffigurante Dayane Mello e Patrizia De Blanck. Le due, nei commenti sono state criticate ed insultate fortemente. A quanto pare al pubblico non è passato inosservato il caldo abbraccio che Patrizia e Dayane si sono date durante la finale.

La contessa ha stretto affettuosamente la modella non appena è uscita dalla casa e, subito dopo, ha anche deciso di pubblicare uno scatto di quel delizioso momento. Ad accompagnare la foto, questa didascalia: “Con il mio amore Dayane Mello. Vi mandiamo un grande bacio e grazie ancora a tutti”. Subito i fan si sono scatenati e qualcuno ha addirittura commentato: “Iene, chi si assomiglia si piglia”.

Ma subito è arrivata a rispondere per le rime Giada, che non perde mai occasione per difendere sua madre a spada tratta. La ragazza ha zittito l’hater con queste parole: “Mi spiace deluderti, ma a mia madre al contrario di ciò che scrivi tu, le vogliono bene tutti i concorrenti ci sarà un perché se si è portata a casa delle amicizie e dei veri rapporti umani. Fossero tutte le persone senza maschere nella vita”.

E non solo! Giada deve essersi proprio infuriata, infatti aggiunge: “Ma la conosci per dire che è una iena ? Veramente le persone che neanche conoscono personalmente il cuore delle persone e parlano male mah”. C’è da dire che Dayane, in effetti, con i suoi comportamenti all’interno della casa del GF Vip, è riuscita a dividere l’opinione del pubblico in due.

C’è chi la ama e chi la odia. In moltissimi, dopo la lite con Rosalinda Cannavò, hanno preso le distanze dalla brasiliana. In particolare, a far storcere il naso al pubblico è stata la nomination ai danni dell’attrice, arrivata appena dopo un’intensa dichiarazione d’amore di Dayane proprio nei suoi confronti. Probabilmente questi sono i veri motivi che sono costati la vittoria a Dayane, nonostante il fatto che nel toto nome che ha preceduto la finale era senza dubbio la favorita.