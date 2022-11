GF Vip, Wilma Goich fa piangere Sonia Bruganelli: il motivo

Wilma Goich è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Durante l’ultima puntata andata in onda, la gieffina si è resa protagonista di un racconto che ha fatto scendere le lacrime all’opinionista Sonia Bruganelli. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, Wilma Goich ha fatto un’importante confessione riguardo la prematura scomparsa di sua figlia, rivelando un dettaglio che ha lasciato tutti senza parole. La gieffina ha infatti dichiarato che il suo ex marito, Edoardo Vianello, è stato assente alla scomparsa della loro figlia.

A riguardo, queste sono state le parole di Wilma Goich:

In seguito, la gieffina ha rivelato che il suo ex marito non è stato presente durante la scomparsa prematura della loro figlia.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

L’ho chiamato spiegandole che non riuscivamo più a gestirla a casa, così lui ha pensato a tutto. Però non è mai venuto in clinica perché Frida diceva che avrebbe preso il Covid. Sono passati due anni e mezzo da quando non c’è più mia figlia, lui non è mai venuto in clinica perché Frida diceva che avrebbe preso il Covid. Ho dovuto dirgli da sola che Susanna non c’era più, l’ho chiamato alle tre di notte, lui non si è mosso da casa, non so perché. Doveva essere lei a a dire vai. Se non l’ha fatto un pò di colpa ce l’ha anche lei, ma la maggior parte è sua perché doveva dire ‘me ne frego e vado da mia figlia’. Era suo padre.