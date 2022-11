GF Vip, pioggia di critiche su Sonia Bruganelli per il suo outfit: il motivo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Oltre ai Vipponi presenti in casa e ai nuovi arrivati, anche Sonia Bruganelli è stata una delle protagoniste indiscusse della serata. Il motivo? L’opinionista ha indossato un abito alquanto particolare che non sembra essere per niente piaciuto ai fedeli telespettatori del programma. Scopriamo insieme il perché.

Nel corso delle ultime ore il nome di Sonia Bruganelli è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle indiscrezioni, pare che l’opinionista del Grande Fratello Vip sia finita al centro della bufera per l’outfit sfoggiato durante la diretta.

Nel dettaglio, nella puntata di ieri sera Sonia Bruganelli ha sfoggiato un lungo ed elegante abito svasato a maniche lunghe in cui non è passata inosservata la fantasia a zig zag dégradé in toni scuri. Forse non tutti sanno che l’abito in questione porta la firma di Missoni.

Nonostante appartenga ad un brand molto importante, il vestito che Sonia Bruganelli ha deciso di indossare per la diretta del Grande Fratello Vip non sembra essere per niente piaciuto ai fedeli telespettatori del programma. Sono stati molti coloro che hanno criticato l’opinionista, a cui hanno rivolto queste parole:

Chi l’ha vestita Sonia? Imbarazzante presentarsi vestita cosi.

Oppure:

Quell’abito può anche essere dì Missoni, ma non ti valorizzava.

E ancora:

L’abito e i capelli ti stavano malissimo.

GF Vip, Sonia Bruganelli criticata per l’outfit: ecco marca e prezzo dell’abito sfoggiato in puntata

Come già anticipato, tutti non hanno potuto fare a meno di notare che il vestito con cui Sonia Bruganelli si è presentata nella diretta di ieri porta la firma di Missoni. C’è da dire però che l’outfit sfoggiato dalla moglie di Paolo Bonolis ha attirato l’attenzione soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

Stando a quanto condiviso dalla nota casa di moda, pare che l’abito sfoggiato da Sonia Bruganelli in puntata abbia un costo di 1.790, un prezzo che di certo non è alla portata di tutti.