GF Vip, Wilma Goich nella bufera per le accuse rivolte a Nikita Pelizon: le sue parole

Le parole della gieffina non sono per niente piaciute al popolo del web: ecco cosa ha dichiarato

Wilma Goich è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome della gieffina è tornato ad occupare le pagine delle principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Al popolo del web non sono passate inosservate le accuse mosse a Nikita Pelizon. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Wilma Goich al centro di una vera e propria bufera. I fedeli telespettatori del Grande Fratello Vip non hanno potuto fare a meno di notare le gravi accuse che la Vippona ha mosso nei confronti di Nikita Pelizon. Le parole della cantante non sono per niente piaciute al popolo del web che ha scatenato su di lei un vero e proprio polverone.

Queste sono state le parole di Wilma Goich nei confronti di Nikita Pelizon:

Nikita stava in veranda appiccicata a Daniele, gli faceva i grattini e gli toccava i capelli. Poi con lo sguardo mi fissava. Lo faceva come dispetto a me. Ma che dispetto pensa di farmi? Un’altra volta mi guardava fissa negli occhi mentre Daniele dormiva e lei gli faceva i grattini in testa. Ha uno sguardo che non mi piace. Ha uno sguardo di sfida.

E, continuando, la Vippona ha poi aggiunto:

Mai guardare negli occhi le persone cattive o che ti sfidano, perché ti trasmettono quello che vogliono. E lei lo sa. Perché lei frequenta queste persone che fanno queste cose. L’altra sera parlavamo di mia figlia che è morta e le è scappato e mi ha detto ‘io conosco delle persone che ti mettono in contatto con…’. Io le ho detto subito ‘intanto non lo farei mai e poi non ci credo’. Per me quelli hanno dei trucchi e prendono in giro i genitori come me. Non andrò mai da questi soggetti. E lei insisteva dicendo ‘ti assicuro che sono persone affidabili.

In seguito la cantante ha chiarito:

Saranno come dice lei, ma io non lo farò mai e punto! Io vado a letto e dico le mie preghiere e basta. “Non ho bisogno di mettermi in contatto con mia figlia. Che poi ce l’ho dentro di me, io la sento sempre accanto. Non ho mica bisogno di andare a dare fastidio alle anime.

Infine, concludendo, Wilma Goich ha aggiunto: