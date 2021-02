GF Vip, Zorzi disperato: “Si sposa, ma non con me”

Tommaso Zorzi torna a parlare della sua amicizia speciale e disperato, rivela: "Si sposa, ma non con me"

Questo GF Vip è stato tutto all’insegna dell’amore senza pregiudizi. Una delle coppie mancate che il pubblico ha preferito è stata quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. L’influencer, poco prima dell’uscita di Oppini dalla casa, gli aveva confessato i suoi sentimenti. Ma Francesco ha una compagna, e dei sogni di Zorzi non è rimasto altro che un cuore infranto.

Qualche tempo fa, Tommy, abbastanza alticcio, ha fatto qualche confessione al riguardo, confermando i suoi dispiaceri. Parlando di Oppini, l’influencer ha citato anche il futuro matrimonio con Cristina, la sua compagna: “Ok rapporto di amicizia, ma tu sai che io ho detto anche altro. Fra però ha una compagna e molto probabilmente si sposa, ma non con me. Ho pianto per i cavoli miei, però so benissimo che lui ha una situazione sua“.

Casualità vuole che, appena ieri, Oppini abbia parlato delle nozze. L’argomento è stato tirato in ballo durante un’intervista del figlio di Alba Parietti a Casa Chi. Ecco le rivelazioni di Francesco: ”Delle nozze ne parliamo, ma non è la priorità. Tommy testimone? Certo, invitato e lo saranno tutti gli altri gieffini, ma anche testimone. A lui farò fare tutto non solo il testimone, lui può condurre proprio il matrimonio facendo balletti e cantando“. Chissà se Tommaso accetterebbe di essere il testimone al matrimonio dell’uomo per cui ha perso la testa.

Di certo l’amarezza non sarebbe poca, e la tragica ironia della situazione è evidente. L’intervista di Oppini, però, ha toccato anche altri temi. Ad esempio, l’ex inquilino della casa del GF Vip ha raccontato quello di cui ha parlato, dopo la scorsa diretta, con Fariba, la madre di Giulia Salemi: “Cosa mi ha detto Fariba? Siamo arrivati in albergo alle 2:00/2.30 di notte e la mamma di Giulia è stata un po’ particolare. Diciamo che dopo un po’ mi dava la sensazione di una radio accesa che non si potesse in nessun modo interrompere”.

Prosegue e dice: “A tavola eravamo in 5, poi 4, poi 3 e poi siamo rimasti io e lei. Comunque è una donna molto simpatica, energica, bella, ma un po’ loquace. Se è vero che ce l’aveva con Tommaso Zorzi? Diciamo che commentava una uscita di ieri sera che io non potevo verificare che lui ha detto contro Giulia”.