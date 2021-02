GF Vip, Zorzi sbotta dopo l’ennesima lite: “Falsa mi hai usato”

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno iniziato il loro percorso al GF Vip convinti della loro amicizia. Mai previsione fu più sbagliata. I gieffini, nel corso di questa esperienza nella casa più spiata dagli italiani, stanno vedendo il loro rapporto sbriciolarsi sotto i loro occhi. Il tempo non ha placato gli animi e, complice qualche scelta fuori posto, i due si avviano ad una chiusura definitiva.

Dopo la puntata di ieri, Zorzi è tornato ad inveire contro Giulia, dopo aver ricevuto la nomination da parte sua. “Mia madre non avrebbe mai detto quello che ha detto la tua. Fossi stata in te non avrei detto ‘mia madre mi ha detto che’, sembra che mi nomini perché te l’ha detto lei” inizia Tommy, riferendosi alle parole di Fariba e alle giustificazioni che Giulia le ha dato dopo il suo voto.

Poi Tommaso avverte la Salemi: “Non ho più intenzione di parlare con te. Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c’hai tenuto a me? No, al personaggio hai tenuto”.

Tommaso è adirato, e si pente di aver dato tante possibilità all’ormai ex amica: “Tutta questa voglia di essere mia amica ti è venuta ultimamente. Tornassi indietro col ca**o che direi che ti volevo con me alla conduzione del programma Mediaset ‘Adoro’. Hai strumentalizzato il rapporto con me”. Giulia, però, non si fa mettere i piedi in testa e risponde a tono. Accusa l’influencer di essere egocentrico e gli fa notare che parlare dei genitori è patetico: “Non fare un discorso sulle madri, che è triste. Fai paragoni per sminuire mia mamma, dai è brutto”.

Subito poi Giulia Salemi spiega le sue ragioni: “Devo stare muta e zitta e soffrire in silenzio? Tu da settimane mi ferivi. Tu me ne hai combinate tante in passato. Sono tua amica vera, non sono mai stata attratta dal personaggio. Sei una persona individualista e pensi solo alla tua sfera“. Sarà davvero la fine dell’amicizia tra i due infuencer? Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni nella casa del GF Vip.