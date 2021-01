Giulia Salemi sensualissima con il mini vestito con stampa animalier e scarpe fucsia ma sapete quanto costa il suo outfit? Un prezzo da capogiro

La competizione tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi è anche a colpi di look! Se l’ex signora Briatore ha incantato questo venerdì il pubblico del Grande Fratello Vip con un abito color fucsia, l’influencer di origini italo-persiane ha altrettanto appagato gli occhi dei telespettatori. Dentro la Casa di Cinecittà la giovane pare non avere rivali in termini di outfit.

Giulia Salemi ha l’imbarazzo della scelta

Il guardaroba è ampio, passando dal monocromatico al total black. Nell’appuntamento di venerdì 29 gennaio ha optato a favore di un audace look animalier con delle scarpe appariscenti in fucsia fluo (qualcuno le aveva anticipato la scelta della rivale?!).

Sexy e super aggressiva

Giulia Salemi è una certezza se si parla di gusto nel vestire. Se durante il giorno preferisce rimanere acqua e sapone, per le dirette serali adora osare, alzare di continuo l’asticella. Perché consapevole di poterselo permettere, essendo bellissima.

Nella puntata numero 35 del reality ha dato il meglio di sé, ricorrendo a uno stile tanto sexy quanto super aggressivo. Ha estratto dall’armadio un minidress leopardato, diretto a valorizzare la pazzesca silhouette. Nella fattispecie, ha adottato un modello strapless con lo scollo a cuore, un drappeggio all’altezza del punto vita e la gonna a portafoglio. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison di Gaelle Paris è venduto a 219 euro, anche se è al momento possibile reperirlo a una cifra scontata.

Orecchini pendenti

Dopo non essersene mai privata nelle scorse settimane, la fashion blogger ha – almeno momentaneamente – accantonato i maxi cerchi dorati, prediligendo degli orecchini pendenti impreziositi da una scintillante pietra di Giuseppina Fermi Gioielli.

Giulia Salemi: pumps di Alexandre Vauthier

Una marcia in più gliela hanno conferita le scarpe, un paio di décolleté a contrasto: i pumps Elsa di Alexandre Vauthier, una proposta in raso fucsia con un vertiginoso tacco a spillo e una cavigliera removibile in catena gioiello a maglie oversize. Il colpo d’occhio è notevole, ma per chi volesse seguire l’esempio della vippona dovrebbe, se non altro, conoscere il prezzo: 1.075 euro!