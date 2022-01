Giacomo Urtis cade durante la diretta del GF Vip e si strappa i pantaloni

Cosa è successo a Giacomo Urtis? La diretta del GF Vip di ieri sera ha di sicuro lasciato un segno indelebile nella storia del reality. Tante le vicende che hanno preso vita. Alex Belli è stato cacciato dal programma. Manuel Bortuzzo ha abbandonato lo studio. Alfonso Signorini ha perso le staffe in più occasioni.

Fonte Studio GF Vip

Soleil e Delia si sono confrontate ancora una volta sul triangolo amoroso Belli, Duran e Sorge. E dulcis in fundo, la caduta durante uno stravagante balletto di Giacomo Urtis, che rimane senza pantaloni. Sono ormai diverse puntate che il padrone di casa Alfonso Signorini conclude la puntata con il balletto finale. Si esibiscono in questo esilarante show i vipponi eliminati dal GF VIP.

Nelle puntate precedenti abbiamo assistito al balletto di Patrizia Pellegrino, Eva Grimaldi, Carmen Russo, Aldo Montano e Maria Monsè. Ma questa settimana è stato il turno di Giacomo Urtis, che accompagna con movimenti sensuali la canzone ‘Io Vivo’, (un singolo della Monsè).

Fonte Studio GF Vip

Ed a esibirsi in passerella sono proprio loro due. Ma nel momento più bello, il chirurgo estetico è rovinosamente caduto a terra, strappandosi i pantaloni in mezzo le gambe. La scena però non è andata in onda. Difatti, la regia in quel preciso momento stava inquadrando i concorrenti all’interno della casa.

A svelare il retroscena ci ha pensato, però, l’opinionista del reality show, Adriana Volpe, tramite un post da lei pubblicato sul suo Instagram. “Ma Giacomo, ti si è aperto tutto il pantalone!”, “Ma è andato in televisione? Mi si è rotto davanti perché ne ho tanto!”. “Tanta roba” ha risposto Adriana Volpe: “Eh va beh, succede anche questo”. Un momento che ha strappato un sorriso dentro e fuori la casa. Tanti i video e i meme divertenti nati da questo sfortunato incidente.