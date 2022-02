Giacomo Urtis confessa cos’è successo davvero con Fabrizio Corona e i rapporti ad oggi

La permanenza di Giacomo Urtis nella casa del Grande Fratello VIP ha fatto emergere diverse cose scottanti, tra cui la relazione segreta con Fabrizio Corona.

Il chirurgo dei VIP si è fatto scappare questo dettaglio che è stato poi confermato dallo stesso ex re dei paparazzi.

Oggi, in un’intervista a Novella 2000, l’ex gieffino ha confessato anche cos’è successo nei dettagli tra i due:

La verità è che tra me e Fabrizio c’è una bellissima amicizia anche perché devo tanto a lui. Fabrizio mi ha lanciato in questo mondo e se oggi sono qui è grazie principalmente a lui. Nella Casa si dicono tante cose, forse ho un po’ esagerato, però le assicuro che di vero c’era. Non sono un mitomane.

I dettagli piccanti però ce li risparmia, ma anche oggi sono molto legati:

Non posso scendere nei particolari, sono dettagli che riguardano anche Fabrizio e non rivelo. Posso però confermare che tra noi c’è un’amicizia speciale che va molto oltre la semplice conoscenza o un rapporto lavorativo. Le dico che abbiamo dormito insieme, nulla di più.

Giacomo Urtis ha spiegato perché ha lanciato queste frecciatine in puntata:

Come mai ho detto quelle cose proprio a lui? In realtà era una frecciatina a Barù. Tutti sanno che ho una forte passione per lui e che spesso faceva commenti sul mio corpo. La cosa mi incuriosiva e per questo gli ho raccontato del mio rapporto con Corona. Da lì è partito tutto. Sono un uomo libero e felice di esserlo. Nella vita, in certe situazioni, bisogna prendere tutto così, altrimenti è finita.