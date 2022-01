Giacomo Urtis confessa di aver avuto una relazione con Fabrizio Corona, lui conferma

Un Grande Fratello VIP piuttosto movimentato, soprattutto dopo l’ingresso di Giacomo Urtis. Il chirurgo dei VIP infatti, non ha proprio peli sulla lingua e se ne frega delle telecamere, raccontando anche i suoi amori più proibiti e soprattutto segreti.

In una conversazione con Sophie Codegoni, il chirurgo si è fatto sfuggire (o forse è stato intenzionale) la relazione avuta con Fabrizio Corona. Il concorrente in coppia con Valeria Marini ha raccontato di non esser stato sempre gay:

Io non sono sempre stato gay. Ho avuto anche delle donne in passato, con una ci siamo sposati. Sarà che vengo da una famiglia in cui non si poteva parlare nemmeno di omosessualità. Poi un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono em…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui. Insomma questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna.

Inizialmente, l’uomo ha provato a tenere nascosto il nome e ha raccontato che si sono lasciati a causa dei problemi giudiziari di lui: “Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna.”

Poi, però, si è lasciato andare e ha per sbaglio nominato il suo nome. Sophie Codegoni è rimasta interdetta, anche se ha confessato di aver sempre saputo della stima reciproca che c’era tra loro.

Poche ore dopo, l’ex re dei paparazzi ha confermato le parole di Giacomo dedicandogli una storia Instagram.