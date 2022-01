Gianmaria svela a Sophie il segreto di Soleil sul suo fidanzato

Gianmaria e Soleil ancora protagonisti nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i due in questi mesi ci sono stati vari tira e molla. Un giorno andavano d’accordo, un altro sembravano farsi la guerra. Ora a tenere banco è una confessione che Gianmaria ha fatto ad un’altra ragazza con cui ha legato molto nella casa: Sophie Codegoni. Soleil ha sempre detto dall’inizio di avere all’esterno una persona che l’attende e con cui è legata sentimentalmente.

Circostanza strana visto che nella casa non si è posta problemi a portare avanti quella che loro chiamavano semplice amicizia con Alex Belli. Uscito dalla casa l’attore, ad avvicinarsi a lei ci ha pensato Alessandro Basciano a cui però è andata male. Soleil ancora oggi si dice legata e convinta di poter creare qualcosa di importante con questo misterioso fidanzato all’esterno della casa. Lei non ha mai voluto rivelare in pubblico il nome e anche lui ha deciso di restare in incognito senza mai uscire allo scoperto in tutti questi mesi, nemmeno nelle settimane in cui Soleil era molto vicina ad Alex.

Fonte: web

Non si sa cosa abbia pensato del suo atteggiamento nella casa né se sia ancora lì ad aspettarla. E nemmeno Soleil si è mai posta il problema di cosa pensasse questo ragazzo del suo comportamento nella casa e se sia ancora lì ad attenderla.

Fatto sta che indagando alla fine si è riusciti a risalire al nome del ragazzo. Si tratta di Carlo Domingo, imprenditore nel campo della comunicazione nel settore fashion e moda di lusso.

Nella casa Soleil ha svelato il nome soltanto a Gianmaria che si era promesso di non rivelarlo a nessuno. Peccato che non ha mantenuto la promessa ed è andato a rivelarlo a Sophie. Alcuni video che stanno girando sul web vedono Gianmaria rivelare all’orecchio della Codegoni il nome del presunto fidanzato di Soleil.