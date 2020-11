I nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello VIP hanno già fatto molto “rumore”. Giacomo Urtis e selvaggia Roma sono un vero e proprio terremoto vivente, in un momento di chiacchiere si sono lasciti sfuggire anche qualche dettaglio piccante.

Il tutto riguarda il passato del noto chirurgo dei VIP. Giacomo Urtis ha avuto un flirt con un ex concorrente di Amici? Secondo le parole della spietata Selvaggia Roma sì.

I due, senza problemi, ne parlano raccontando una delle serate incriminate. Ovvero la notte in cui Selvaggia ha baciato Pierpaolo Pretelli, Urtis era con un caro amico di nome Tony.

I fan, accortissimi, hanno già dato un volto al concorrente. Si tratterebbe probabilmente di Tony Aglianò, dell’edizione di Amici di Maria de Filippi 7. Nella conversazione si dice:

Lui faceva il vocalist, la sera che poi io sono salita su da te con Tony e tu l’hai limonato. Capito? E questo dice che ci baciamo a stampo. Gli fa comodo a lui dire ste cavolate. A me piace il completo, non lo stampo. Amo ma ti pare che mi accontento? C’era Tony testimone e l’altra amica mia. Sonia? A lei piacciono i ragazzi di colore. […] Io posso avere mille difetti ma non ci sto a