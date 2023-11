Giacomo Urtis fidanzato, il chirurgo dei Vip rivela: “Ora vogliamo un figlio”

Giacomo Urtis non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome del chirurgo dei Vip sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via di alcune rivelazione che stanno facendo il giro del web. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In un’intervista rilasciata ad ‘Adnkronos’ Giacomo Urtis ha rivelato di essere fidanzato. Queste sono state le parole che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato al noto portale:

Sono fidanzato da circa due mesi.

Nonostante non abbia svelato l’identità del suo compagno, Giacomo Urtis ha poi aggiunto che:

Ero single convinto da una vita. Da circa due mesetti mi ha incastrato. Tutto è nato piano piano, gradualmente, e alla fine mi sono fidanzato. Se son rose fioriranno.

Il chirurgo ha poi rivelato che al momento non ha ricevuto nessun anello di fidanzamento ed ha aggiunto:

Magari me lo regalerà a Natale, ma io non guardo gli anelli. Guardo quello che fa una persona. Se la persona ti dimostra affetto e amore vale più di centomila anelli. Spero di sposarmi, magari me lo chiede.

Ma non è finita qui. L’intervista che Giacomo Urtis ha rilasciato al portale ‘Adnkronos’ è poi proseguita con alcune rivelazioni che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto in merito al sogno di avere una famiglia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sicuramente vorrei avere due figli. Almeno un figlio il prossimo anno, voglio metterlo in cantiere da gennaio. Ne abbiamo già parlato, lui è felicissimo che io sia mamma dei suoi figli.

Al momento non ci è data sapere l’identità del compagno di Giacomo Urtis. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se l’ex gieffino svelerà ulteriori dettagli a riguardo.