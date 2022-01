Riflettori puntati su Giacomo Urtis che, nei giorni scorsi, aveva sganciato una notizia di gossip che ha fatto alzare le orecchie a molti nella casa del GF Vip. Il famoso chirurgo estetico, in una chiacchierata con il suo amico Barù, ha rivelato di essere stato insieme ad un uomo molto conosciuto. Il misterioso ex compagno però è poi finito in carcere.

Fonte studio GF Vip

In molti hanno dedotto che l’uomo in questione fosse Fabrizio Corona. Tutto lasciava pensare questo, anche perché il diretto interessato il giorno seguente su Instagram, aveva pubblicato una storia che sembrava una sorte di conferma: “Grande, unico e solo amore mio. Però questo era il nostro segreto”. Ma inaspettatamente Corona ha in realtà rivelato che il suo post era ironico.

Anzi, Fabrizio in seguito dichiara di essersi stancato di questo pettegolezzo sul suo presunto passato con il chirurgo estetico. Ma allora il dubbio torna a farsi più imponente. Di chi stava parlando Giacomo? Nuovi dettagli sulla confessione di Urtis stanno invadendo il web. Sembrerebbe infatti che il suo ex famoso non abbia proprio niente a che vedere con Fabrizio.

Fonte studio GF Vip

Si parla di un bellissimo ex volto di Uomini e Donne. A dare particolari sulla vicenda ci pensa Ivan Rota, nelle sue Pillole di Gossip su Dagospia. Ivan dichiara che Urtis parlava di niente di meno che un ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Si sono tenuti ben alla larga dal fare nomi.

Ma una cosa è certa: Corona in tutto questo pettegolezzo, per una volta, non c’entra niente. Ecco le dichiarazioni: “Giacomo Urtis parlava di una relazione con un uomo e una donna che molti avevano identificato con Nina Moric (che ha smentito) e Fabrizio Corona (che si é divertito). Urtis si riferiva ad un ex tronista, diventato press agent, ed a una showgirl, che ora vive a Roma”.