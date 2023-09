Giacomo Urtis, la clamorosa rivelazione spiazza: “Ho iniziato un percorso di transizione”

In questi giorni Giacomo Urtis sta facendo molto parlare di sé. Il chirurgo dei Vip ha infatti attirato l’attenzione dei principali giornali di gossip per alcune rivelazioni che non sono di certo passate inosservate. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver iniziato un percorso di transizione. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Qualche settimana fa Giacomo Urtis si è ritrovato al centro di una serie di polemiche per via della sua decisione di mostrarsi con look femminili, ma fino a questo momento il chirurgo dei Vip non si era mai sbilanciato. Di recente, in un’intervista rilasciata al programma radiofonico La Zanzara, l’ex gieffino si è reso protagonista di una rivelazione che sta facendo il giro del web.

Come già anticipato, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver iniziato un percorso di transizione. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sto facendo un percorso di transizione […] Sto prendendo degli ormoni.

Ma non è finita qui. Nell’intervista rilasciata al programma radiofonico La Zanzara, il chirurgo dei Vip ha poi aggiunto che:

Mi sento io, non mi sento una donna, non mi sento un uomo. Da quando sono diventata femminile, i gay non mi guardano più. Mi guardano gli etero.Mi piaccio così perché chi mi cerca, cerca l’uomo femminile che ha un mercato pazzesco. Io non lo immaginavo. Ho tante relazioni in questo momento, so di poter andare con uomini con cui non credevo di andare.

Inutile dire che le parole di Giacomo Urtis hanno diviso il popolo del web. Se da un lato ci sono stati quelli che hanno sostenuto l’ex Vippone, dall’altro non sono mancati coloro che hanno riempito l’ex gieffino di critiche. Inoltre, Giacomo Urtis ha fatto anche una rivelazione sull’Ordine dei Medici. Queste sono state le sue parole a riguardo: