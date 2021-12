Giacomo Urtis: “Oggi faccio l’amante, in passato sono stato con uno famoso”

Giacomo Urtis è un concorrente del Grande Fratello Vip. Il chirurgo estetico è entrato insieme a Valeria Marini in questa che è la sua seconda apparizione nel reality. Appena entrato Giacomo si è subito aperto lasciandosi andare a delle confessioni scottanti da un punto di vista sentimentale.

Ha ammesso di essersi innamorato di un uomo che è già fidanzato e che in questo momento sta svolgendo il ruolo dell’amante. “Mi sono innamorato a febbraio, in realtà lui è fidanzato e io sono l’amante. Mi piace. Odio fare l’amante, perché si creano quelle situazioni assurde. Calcola che questo con cui esco controlla il fidanzato come si sposta e lo fa usando l’iPhone e vedendo le telecamere che hanno in casa, io l’ho visto mentre andava a dormire” – ha svelato.

Fonte: web

Ma a fargli la corte sono anche personaggi molto famosi. “A me scrivono calciatori, sportivi, robe pazzesche. C’ho un giro davvero assurdo tesoro. Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard” – la sua confessione senza però mai fare alcun nome.

Tra le sue fiamme passate anche Rodrigo Alves, ex Ken umano, oggi diventata donna. “Lo amo ancora. Lui è bisessuale, per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente” – ha svelato in una recente intervista.

E ancora: “Lui mi ha conosciuta e mi ha amata quando ero Rodrigo ma mi ha anche apprezzata da Jessica. Conosce ogni centimetro del mio nuovo corpo, lo ha visto e toccato con le sue mani“. Giacomo Urtis oggi è dichiaratamente omosessuale ma in passato è stato fidanzato con Elena Carboni. I due dopo 13 anni di relazione stavano quasi per sposarsi, ma all’improvviso il tutto naufragò. Nonostante la rottura i due godono di un ottimo rapporto e si sentono quotidianamente.