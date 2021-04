Rodrigo Alves ora è Jessica. Ecco quanto ha speso in interventi estetici. Cifra da capogiro

Il brasiliano in tutti questi anni ha speso una cifra da capogiro in interventi estetici

Rodrigo Alves è un personaggio molto controverso. Conosciuto fino a poco tempo fa come il Ken umano, oggi sta portando avanti il suo processo di transizione per diventare una donna. Da qualche mese infatti è diventato Jessica. E di conseguenza Barbie. Una trasformazione che non scandalizza conoscendo il personaggio. Infatti il diretto interessato aveva annunciato da tempo di cominciare il suo percorso per diventare donna.

Fonte: Google

Ospite da Barbara D’Urso, oggi Jessica ha portato a compimento il suo percorso. Dopo una serie infinita di interventi estetici, anche complessi, oggi può dirsi soddisfatta del suo corpo. Ricordiamo che Jessica, nata a San Paolo in Brasile nel 1983, resta uno dei personaggi con maggiori interventi di estetica mai esistiti.

Da anni Rodrigo modifica il suo corpo prima per assomigliare al Ken umano, poi per trasformarsi in una donna. Interventi estetici anche molto costosi e a volte rischiosi che hanno messo anche a repentaglio la sua vita. Alla luce di tutto ciò viene da chiedersi quanto abbia speso Rodrigo per tutti questi interventi. Proviamo a fare un calcolo.

Fonte: Instagram

Da anni Rodrigo si sottopone ad interventi ed è davvero difficile quantificare il numero totale. Possiamo partire dai più recenti e dire che nel 2018 ha speso 8mila sterline per un trattamento antirughe, ma anche 50mila per il setto nasale e 3mila per la liposuzione della mandibola. Ma l’elenco non finisce qui. Si possono contare anche 22mila sterline per gli addominali finti, 7mila per tonificare le braccia e 10mila per protesi ai pettorali.

Credit @jessicaalvesuk

Senza contare le spese per i capelli e per i polpacci. Una cifra che supera insomma le 150mila sterline. Ma questo soltanto per assomigliare al Ken umano. Ora c’è il processo di transizione per diventare Jessica. Un’altra serie di interventi che le avrebbero fatto spendere in totale circa 300mila sterline. Una vera follia. Ma se adesso si trova in sintonia con il suo corpo, ben venga.