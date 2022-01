Giacomo Urtis prima e dopo la chirurgia estetica: che cambiamento

Giacomo Urtis è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Entrato quasi per ultimo insieme a Valeria Marini, si sta godendo questa nuova esperienza nella casa. Giacomo è un famoso chirurgo estetico, il preferito dai vip. Sono in tantissimi infatti ad affidare il proprio viso e corpo alle tecniche più sofisticate di chirurgia estetica.

Laureato in Dermatologia e Venereologia e specializzato in chirurgia estetica, ha fondato la “Dr Urtis Clinic” con sede a Milano e Roma oltre ad aver aperto un centro specializzato per il dimagrimento in Sardegna. Inoltre, a Londra ha aperto un’altra sede della sua attività, dedicata anche al lancio di una linea di cosmesi di successo. Parte della sua fama è dovuta anche al fatto che ha provato su se stesso alcune delle più avanzate tecniche.

In particolare, per il suo addome scolpito, pare abbia realizzato una liposuzione con innesti di muscolo. All’età di 44 anni oggi presenta un fisico scolpito da far invidia ai più giovani e il suo volto sembra non risentire dei segni dell’età. Ma siete curiosi di conoscere com’era Giacomo Urtis prima della chirurgia estetica?

Fonte: web

Il cambiamento è radicale, sembra irriconoscibile oggi. E invece è proprio lui quel ragazzo in foto. Intanto nella casa Giacomo e Valeria che partecipano come unico concorrente sono molto amati dal pubblico. Una loro fan qualche giorno fa ha fatto volare una aereo sulla casa con un bellissimo messaggio per loro due. Un gesto che ha messo il buon umore ai due concorrenti che per ricambiare il gesto hanno deciso di preparare una torta dedicandola alla misteriosa fan “Tina Fatina”.

“Abbiamo fatto questa torta, io e Valeria, ieri notte” – ha anticipato Urtis in confessionale. “Ieri sera abbiamo avuto questa idea pazzesca visto che c’hai fatto questo aereo che ci ha molto tirato su il morale dandoci positività, gioia, felicità e la forza di andare avanti qua dentro”. Quindi ha mostrato la torta realizzata insieme a Valeria e fatta “col cuore”. “Grazie dell’energia positiva e di tutte le pillole positive che ci mandi!” – ha aggiunto Giacomo.