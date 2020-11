Giacomo Urtis è entrato nella casa del Grande Fratello Vip come ospite e ci doveva restare per una settimana. Poi lunedì sera al termine della puntata, su richiesta dei concorrenti, Alfonso Signorini ha concesso al chirurgo plastico di restare un’ultima notte nella casa. E invece sembra che nelle ultime ore le cose siano cambiate e Giacomo Urtis resterà nella casa come guest star ancora per un pò.

“Comunicato ufficiale: il Grande Fratello a grande richiesta ha deciso di prolungare la permanenza di Giacomo nella casa fino a prossima comunicazione”– si legge nel comunicato.

Fin quando resterà nella casa non si sa, ma ciò che è certo è che Urtis non è comunque un concorrente del Grande Fratello Vip. Sarà ospite in qualità di star, come già successo in passato. Nel 2019 nella casa della sedicesima edizione del Grande Fratello hanno vissuto Alberico Lemme, Guendalina Canessa, Vladimir Luxuria e Taylor Mega, mentre l’anno precedente entrarono la playgirl Fabiana Britto e Jessica Alves (ai tempi conosciuta come il Ken Umano). Anni prima, invece, fu Rocco Siffredi a dormire una notte con i ragazzi.

Giacomo Urtis che nei giorni scorsi ha fatto una rivelazione che ha lasciato senza fiato i concorrenti. Il chirurgo dei vip ha confessato di aver avuto il coronavirus. Domenica sera, mentre chiacchierava con Dayane Mello e la contessa Patrizia De Blanck, Giacomo Urtis ha detto: “Dayane, ma lo sai che non uscivo sul balcone a salutarti perché avevo paura? Per forza che non mi vedevi… avevo il c…”.

Non ha detto chiaramente del coronavirus ma la frase lo ha lasciato intendere. La De Blanck, non ha inteso subito e ha risposto: “Non ho capito, perché non uscivi?”, “Per quello…eh sì… ma non l’ho detto” ha risposto con un mezzo sorriso Urtis. “E’ stato ad agosto, mi sono chiuso in casa per 15 giorni, non ho avuto sintomi. Poi ho fatto i controlli e avevo gli anticorpi, sono a posto” – ha rivelato poi alla fine Urtis.