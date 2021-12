Miriana Trevisan è in lutto. La stessa presentatrice e showgirl italiana ha spiegato il motivo della profonda tristezza che prova in questo momento che dovrebbe essere di festa per tutti quanti. Purtroppo la famiglia ha dovuto dire addio allo zio che lei ha sempre amato tantissimo e con il quale c’era un legame davvero molto profondo.

Miriana Trevisan si trova ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove di solito non arrivano notizie dall’esterno. Ma in questi casi gli autori fanno delle eccezioni: la donna è stata chiamata in confessionale dove i famigliari le hanno dato il triste annuncio.

L’attrice è stata informata della morte dello zio. Tornata in giardino con i suoi compagni di reality è scoppiata a piangere. Troppo forte il dolore, anche perché per la sua famiglia si è trattato di un anno davvero complicato e difficile.

Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio.

Queste le parole dette da Miriana Trevisan, confortata dai suoi coinquilini. Lo zio era malato da tempo, ma lei non era pronta a dirgli addio.

Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo.

Miriama Trevisan è rimasta poi all’interno della casa, trovando conforto nelle parole dei suoi compagni di viaggio. E probabilmente continuerà la sua avventura all’interno del reality show.

Non è stato un anno emotivamente facile per Miriana Trevisan. Poco tempo fa, infatti, ha dovuto salutare il papà, morto a settembre 2020 e al quale era particolarmente legata. E poi la perdita della zia e ora dello zio.

Senza dimenticare che a Davide Silvestri e Katia Ricciarelli ha detto anche di aver rischiato di morire l’estate scorsa, in seguito a un intervento che ha comportato la rimozione dell’utero.