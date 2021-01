Giacomo Urtis svela un dettaglio su Dayane Mello: “Voleva darmi un figlio”

La loro amicizia è nata ben prima di trovarsi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip. Per Dayane Mello l’ingresso di Giacomo Urtis è stato proprio una boccata d’aria fresca. I due sono stati molto insieme nella casa, ma anche fuori non scherzano.

Il percorso di Giacomo Urtis si è interrotto ben prima di quello di Dayane Mello che è ufficialmente la prima finalista del reality. E il chirurgo dei vip non ha potuto fare a meno di confessare di tifare per la sua migliore amica, ma non solo: crede nella vittoria anche di Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò.

Intervistato da Giuseppe Porro, il giovane medico ha svelato anche alcuni retroscena del passato prima della casa. In particolare si è soffermato sul suo più grande desiderio: quello di diventare padre.

Proprio la modella brasiliana ha confessato all’amico di volerlo aiutare a realizzare questo sogno. Porterebbe in grembo il suo bambino? Le parole di Giacomo sono dolcissime:

Sarebbe una cosa fantastica! Avere un’amica che ti ama a tal punto da volerti dare un figlio è una scoperta incredibile. Ovvio che diventare padre è uno dei miei sogni e lei lo sa, e questo regalo umano non si può quantificare nemmeno in denaro.

Sono scioccato e felicissimo di quello che ha detto anche se poi non lo facciamo, sono bellissime parole. Dayane l’amerò per sempre, anche perché per noi persone omosessuali la parte che riguarda i figli e l’adozione è molto complicata. Lei ha aperto un capitolo su cui ci sarebbe da parlarne per giorni interi.

Il chirurgo dei Vip ha poi espresso la sua preferenza tra Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, per lui non c’è paragone: