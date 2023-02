Giaele De Donà, il padre rivela al GF Vip: “Non riceviamo soldi da Brad”

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 16 febbraio 2023, il padre di Giaele De Donà è entrato nella casa più spiata d’Italia per difendere sua figlia. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni su Bradford Beck.

Nella puntata più recente del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio a Giaele de Donà. Nello specifico, è emerso l’argomento relativo al suo matrimonio con Bradford Beck. La settimana scorsa, quest’ultimo ha inviato una lettera alla gieffina che l’ha destabilizzata e non le ha organizzato nessuna sorpresa. Tale discorso è stato affrontato in diretta:

Abbiamo fatto un anno di matrimonio e non ho ricevuto niente. Mi ha mandato quella lettera e io mi aspettavo un segno di affetto da parte sua. Da mio marito vorrei supporto, non leggere queste parole. In 5 mesi sono successe tante cose e fuori dovremo discuterne. Non so come andrà e mi preoccupa.

Le parole del padre di Giaele De Donà

A dare conforto a Giaele ci ha pensato suo padre il quale è entrato nella Casa per farle una sorpresa:

La lettera di Brad non l’abbiamo condivisa. Era fuori tempo massimo e poi festeggiavate il primo anno di matrimonio e non c’era nessun segnale. Quella lettera portava la rabbia che Brad porta dentro da 5 mesi, data dalla distanza. Riteniamo che il tuo comportamento sia stato corretto. Sei riuscita a formare un bellissimo gruppo, continua con questa serenità senza farti problemi. Sei apprezzata tanto da tutte le tue gioiellers e dalla tua famiglia che ti saluta.

In un secondo momento, l’uomo ha spiegato il motivo per il quale non c’è mai stato un confronto tra la gieffina e suo marito:

Non c’è stato lo spazio, lui lo ha detto fin dall’inizio che non sarebbe venuto. Resta sempre in giro, è tanto impegnato ma è vero anche che la possibilità c’era e non ha voluto. Viene spesso in Italia ma durante un confronto non sarebbe nella sua comfort zone.

Infine, per rispondere ad una domanda precisa di Alfonso Signorini, il diretto interessato ha rilasciato tali dichiarazioni: