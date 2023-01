Giaele De Donà viene sbugiardata da suo fratello: ecco la verità di Matthias

Senza alcuna ombra di dubbio Giaele De Donà è una delle concorrenti più chiacchierate e popolari all’interno del Grande Fratello Vip. Nel corso degli ultimi giorni, la celebre gieffina è stata sbugiardata da suo fratello Matthias finendo nel mirino delle polemiche sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Giaele De Donà regala sempre grandi colpi di scena al Grande Fratello Vip. Di recente la celebre concorrente è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate da suo fratello Matthias De Donà.

All’interno della casa più spiata d’Italia, la gieffina ha parlato spesso in merito alla sua vita sentimentale con Brad Beckford. In particolare, nelle settimane scorse ha rivelato che lui stesso avrebbe date un aiuto economico a tutta la sua famiglia. A fare un intervento in merito a tali dichiarazioni ci ha pensato suo fratello Matthias De Donà il quale ha smentito tutto.

Il fratello di Giaele si è lasciato andare ad un duro sfogo. Queste sono state le sue parole:

Ho trovato una cosa disgustosa e fuori luogo da parte di mia sorella dire che suo marito mantiene la sua famiglia economicamente. Ho un padre e io utilizzo la sua carta, grazie a Dio e mia madre ha i suoi soldi messi in banca. Suo marito Brad lo amiamo, fa parte della famiglia, ma non per i suoi soldi, da lui non abbiamo mai visto un euro, com’è giusto che sia. Perché dovrebbe darci dei soldi? Quello che fa per noi è darci un po’ di spensieratezza e farci sentire amati. Poi ha portato in vacanza mia mamma, è stato con lei per Natale. Queste sono le cose che valgono ed è l’amore che mostra.

Stando alla versione dei suoi fatti, Brad Beckford non avrebbe dato soldi a nessun memento della sua famiglia:

Ma poi il fatto che porta mia madre a fare le visite mediche. Ma voi avete mai visto uno che si sveglia la mattina, prende un volo intercontinentale di 10 ore, per atterrare qui, portare mia mamma a fare una visita e poi ripartire? No perché io non ho mai conosciuto nessuno così, se voi sì allora fatemelo sapere. Però fidatevi, una persona più buona e genuina di lui non esiste. Quindi invece di fare i moralisti, non state a parlare se non sapete. Basta parlare di soldi, anche perché non è la verità. E mia sorella Giaele non so perché dica queste cose. Lei non è così, io non la conosco. Ha detto delle cose non vere, delle cavolate. Spero non si faccia influenzare da altri adesso. Anche perché queste cose non piacciono a nessuno.