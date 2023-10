Giampiero Mughini insulta Matteo Salvini al Grande Fratello: la reazione del politico

Nonostante sia entrato da qualche giorno all’interno della casa più spiata d’Italia, Giampiero Mughini è già diventato uno dei protagonisti più popolari e chiacchierati del Grande Fratello. Il celebre giornalista ha commesso una serie di gaffe scatenando l’ira del politico Matteo Salvini. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso della puntata più recente del Grande Fratello, Giampiero Mughini ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente. Di recente, il celebre giornalista è finito al centro della cronaca rosa e, questa volta, a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lui stesso nei confronti di Matteo Salvini.

Mentre era impegnato in un conversazione con Samira, Mirko e Vittorio, il volto televisivo si è reso protagonista di una clamorosa gaffe. Nel dettaglio, si è rivolto direttamente alla gieffina ponendoli una domanda:

Ma una ragazza, chiamerò con la pelle scura, ha qualche problema in Italia?

Samira ha risposto di non avere nessun problema in Italia e, proprio in questo momento, Mughini ha sganciato una bomba contro Matteo Salvini affermando:

Non credo… io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento…ma quel cretino di Salvini ha detto…

La replica di Matteo Salvini alle parole di Giampiero Mughini

Senza alcuna ombra di dubbio, la dichiarazione choc del concorrente non è passata in osservato ne alla regia la quale lo ha censurato per poi convocarlo in confessionale, ne al politico italiano il quale non ha tardato ha replicare. Matteo Salvini ha pubblicato il video in cui il giornalista lo offende e a corredo della didascalia ha scritto queste parole: