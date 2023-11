Giampiero Mughini, la brutta notizia al Grande Fratello: “Sta male, è peggiorata”

Giampiero Mughini in lacrime al Grande Fratello, ecco cosa è successo

Nella recente puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 13 novembre 2023, Giampiero Mughini ha dovuto affrontare una dolorosa notizia. Durante l’incontro con sua moglie all’interno della casa più spiata d’Italia, è stata rivelata una triste situazione riguardante la cagnolina di 14 anni della coppia.

Ieri, lunedì 13 novembre 2023, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello. Tra i colpi di scena in questa puntata, la sorpresa a Giampiero Mughini da parte di sua moglie ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Pertanto, Michela è entrata all’interno della casa più spiata d’Italia per rivedere suo marito.

Tuttavia, dopo un caloroso abbraccio, Michele, la moglie di Mughini, ha rivelato che la loro amata cagnolina di 14 anni sta attraversando un periodo critico di salute:

È peggiorata.

Successivamente, il noto giornalista ha condiviso la storia del suo incontro con sua moglie:

Dopo alcune traversie iniziali, lei ha fatto il primo passo sotto forma di una telefonata, dicendomi se andavamo assieme al cinema o a cena. Siamo andati al cinema e a cena per circa un anno di seguito. Un anno senza che ci fosse una parola ‘losca’. Siccome c’era un’intesa perfetta… Una volta mi disse che c’era un film di Wim Wenders su uno stilista di cui io non sapevo nulla, andammo a vederlo e io rimasi a bocca aperta.

Prima di incontrare i suoi due cagnolini, il concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini conclude il suo discorso con queste parole: