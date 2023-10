Giampiero Mughini viola il regolamento al GF: è a rischio squalifica?

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 16 ottobre 2023, Giampiero Mughini ha varcato la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia. A distanza di soli 10 minuti dal suo ingresso, il concorrente avrebbe già violato il regolamento. In ogni modo, sembra che non sia a rischio squalifica. Ma che cosa ha fatto nel dettaglio il giornalista? Scopriamo insieme che cosa è successo.

Dopo alcune settimane dal debutta della nuova edizione del Grande Fratello, le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia si fanno sempre più insistenti. Nuovi concorrenti varcano la porta rossa e tra questi ultimi troviamo Giampiero Mughini il quale ha fatto il suo ingresso al reality show durante la puntata andata in onda lunedì 16 ottobre 2023.

Il celebre giornalista è entrato da poco al programma condotto da Alfonso Signorini ma si è già reso protagonista di un clamoroso gossip. A farlo finire al centro della cronaca rosa sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lui stesso poco dopo essere entrato nella casa.

Nel dettaglio, il griffino avrebbe già violato il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma in che modo? Precisamente, avrebbe rivelato alcuni dettagli in merito alla vita reale a due concorrenti.

Infatti, mentre era impegnato in una conversazione con gli altri inquilini, il volto televisivo avrebbe rivelato gli ultimi risultati in campo della Juventus. Non è tutto. L’uomo avere anche svelato in diretta la posizione in classifica del club bianconero. Alla luce di questo, adesso i telespettatori si chiedono che Mughini rischia una squalifica. Stando ad alcune indiscrezioni il giornalista non corre nessun pericolo ma verrà solo richiamato all’ordine in quanto la violazione della regala non è stata grave.