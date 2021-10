Quel che è successo tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è ormai chiaro. Le due sembrano essere ai ferri corti e seppur fingono di andare d’accordo e di aver fatto pace è evidente che continuano a punzecchiarsi.

La foto di Sonia Bruganelli con l’acerrimo nemico di Adriana Volpe, Giancarlo Magalli, non è di certo passata inosservata. Adriana Volpe sostiene che la moglie di Paolo Bonolis abbia fatto apposta lo scatto per provocare la sua compagna di poltrone.

Sonia Bruganelli nega a spada tratta, ma ora a smascherarla è proprio il protagonista della foto. Giancarlo Magalli ha rilasciato un’intervista sveiando come sono andate davvero le cose e ha raccontando:

Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare. È stata una provocazione e lo sapevamo. L’intento era chiaro: che lei vedere la foto e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente. Bisogna prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no.