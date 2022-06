Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale a seguito di alcuni problemi di salute che l’hanno portato ad allontanarsi dal piccolo schermo. Il noto conduttore Rai infatti, per diversi giorni è stato assente dalla sua trasmissione di punta e nei giorni scorsi, ha finalmente rivelato il perché.

A rilasciare alcune importanti dichiarazioni in merito alle sue condizioni di salute, è lo stesso Magalli all’interno del settimanale Nuovo Tv. Il conduttore dopo un lungo silenzio che ha preoccupato i fan, ha svelato il motivo per il quale non era presente in trasmissione e cosa è accaduto negli ultimi giorni.

Il 74enne infatti, non è stato per niente bene tanto da essere ricoverato per alcuni giorni in ospedale. La causa del suo malessere era dovuta ad una bruttissima infezione per cui, lo stesso Magalli, non ha voluto rilasciare ulteriori informazioni.

Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale: le sue condizioni

Il conduttore Rai non ha specificato il motivo che gli ha causato la dura infezione che l’ha costretto al ricovero in ospedale. Per fortuna però, Giancarlo sembra stare finalmente meglio tanto da poter tornare a casa rimettendosi a lavorare a ben tre nuovi quiz che, ha proposto alla Rai.

Nonostante i vari problemi di salute che hanno colpito il noto conduttore, sono tanti i progetti lavorativi che lo vedono protagonista. Di recente Magalli sembra anche aver trovato un punto d’incontro con Milly Carlucci tanto da poterlo vedere come futuro concorrente a Ballando con le Stelle.

Magalli dopo il grande spavento e la preoccupazione dei suoi fan, ha confermato di trascorrere le proprie vacanze estive a News York. Quest’ultimo passerà delle settimane insieme alle proprie figlie Manuela e Michela, entrambe nate da due relazioni diverse.

Nei prossimi giorni i fan aspettano con grande ansia nuovi aggiornamenti sulla sua salute direttamente dal profilo Instagram di Magalli. Per ora il conduttore ha deciso di mantenere il riservo in merito a ciò che è accaduto e cosa l’ha portato ad avere una brutta infezione.