Giancarlo Magalli ha testimoniato in tribunale contro la sorella Monica, problemi di eredità di un lontano zio

Guai giudiziari per la sorella di Giancarlo Magalli, Monica. La donna è finita in tribunale per un eredità ingente contesa tra la famiglia. Il patrimonio di cui si sarebbe appropriata la donna è di circa 800.000 euro e apparterebbe ad uno zio dei fratelli Magalli.

Giancarlo Magalli ha testimoniato in aula di tribunale contro la sorella Monica, trascinata nelle sedi legali dal cugino del conduttore tv. Giancarlo Magalli avrebbe anche registrato alcune conversazioni con la sorella per portare prove a suo favore.

Sembra che la vicenda giudiziaria sia da approfondare in quanto, secondo la sorella di Magalli, lo zio avrebbe espresso la volontà di lasciare il suo patrimonio proprio a lei, ma di questa lettera non ci sarebbe traccia.

Il figlio dell’uomo si è reso conto che i soldi del conto del genitore li aveva prelevati proprio Monica e l’ha trascinata in tribunale. Inoltre, la donna si sarebbe fatta intestare anche due proprietà. Il racconto dell’uomo:

Dopo la morte dei genitori ho attraversato un lungo periodo difficile, di forte depressione. Mia cugina quindi gestiva il mio patrimonio in banca con carta bianca, ma con la disposizione di amministrare il tesoretto di famiglia in maniera conservativa. C’è anche un testamento a favore della signora Magalli. Il problema è che però mi sono ritrovato spogliato dei miei beni da vivo. E quindi l’ho denunciata.

Nessuna dichiarazione invece da parte del conduttore TV che, invece, avrebbe testimoniato per più di un’ora e mezza a piazzale Clodio.