Giancarlo Magalli torna all’attacco su Adriana Volpe: “Ha problemi con le donne”

Il clima teso tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non sembra essere in procinto di cedere. La conduttrice ha denunciato l’uomo che, di controparte ha subito rilasciato un’intervista parlando di lei e del rapporto con le altre conduttrici.

Giancarlo Magalli intervistato dal settimanale Nuovo TV non ha perso l’occasione per i riferimenti a quella che è ormai la sua ex collega. La lite è ormai avvenuta anni fa, legali e tribunali di mezzo non hanno sicuramente aiutato a calmare le acque.

L’uomo ha fatto delle dichiarazioni piuttosto fastidiose sul conto della conduttrice che proprio recentemente ha fatto il suo debutto su TV8. I motivi della lite ormai li sappiamo, ma il conduttore ha dichiarato cose ben più gravi:

In genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione: lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in Famiglia.

Ma ancora, l’uomo ha tirato in ballo anche Stefania Orlando che, proprio come Adriana Volpe si sta mettendo in gioco al Grande Fratello Vip.

“Per quello che so, e so di sapere la verità, per un po’ di tempo Stefania non l’ha molto sopportata e non erano amiche”.

Questa notizia però sembra essere stata già smentita da Adriana Volpe che proprio recentemente ha rivelato di aver parlato con la concorrente del GF VIP e di averla convinta a partecipare al reality:

“Io e Stefania ci siamo sentite più volte prima del suo ingresso. Sa, televisivamente parlando, abbiamo condiviso buona parte del nostro percorso assieme e da questo è nata un’amicizia duratura nel tempo. E non le nascondo che anche a me aveva confessato di aver accettato dopo avermi seguita lo scorso anno. Ne sono felice. […] Io spero che vinca la mia amica Stefania Orlando, oppure Tommaso Zorzi. Li adoro entrambi”.