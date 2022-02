Gianluca Costantino le rivelazioni dopo il GF Vip su Soleil Sorge

L’ultima puntata del GF VIP è stata carica di emozioni e colpi di scena. L’ingresso di Alex Belli ha già rotto gli equilibri. Ma c’è stata anche l’eliminazione di un concorrente che, in poco, ha fatto molto chiacchierare di sé.

Fonte studio GF Vip

Stiamo parlando di Gianluca Costantino, che ha perso al televoto e quindi è definitivamente squalificato dal reality. Il gieffino, una volta fuori, ha ripreso possesso del suo telefono tornando così attivo sui social.

Dopo due settimane come concorrente ufficiale del GF VIP, Gianluca oggi su Instagram parla della sua esperienza spendendo per Soleil Sorge delle splendide parole. “Come dimenticare di Sole, è stato un rapporto di amicizia, complicità, chimica, divertimento.. Ci siamo divertiti fin dal primo momento e peccato, perché potevamo continuare a scoprire insieme cosa sarebbe successo”.

Poi conclude: “Farò il tifo per lei da fuori cercando di darle affetto e speriamo di rivederla il più tardi possibile, per continuare a conoscerci ed avere questo grande rapporto che stava nascendo e che purtroppo è stato interrotto”.

Anche Gianluca prova per Soleil amicizia e chimica, parole divenute ormai un tormentone per questo reality. Ma non finisce qui, Costantino ha poi pubblicato una foto di lui e Soleil con scritto: “Un abbraccio che vale più di mille finte parole, Soleil sei speciale”.

Il pubblico si domanda: ma quanta chimica c’è lì dentro? Ora che Alex è tornato, si tornerà anche a parlare della loro chimica artistica? Di certo l’ingresso dell’attore di Cento Vetrine romperà parecchi equilibri all’interno della casa.

La tregua che si era raggiunta tra Delia Duran e la Sorge di sicuro verrà messa a dura prova. Nelle ultime ore sembrerebbe che Belli si sia riavvicinato a sua moglie, trovando una sorta di chiarimento. Ma in molti pensano che Soleil non rimarrà a guardare. Ci aspettano momenti molto interessanti.