Gianluca De Matteis ha avuto un incidente in modo: ecco le condizioni dell’ex tronista di Uomini e Donne

Gianluca De Matteis, l'ex tronista di Uomini e Donne, ha avuto un incidente in moto: il ragazzo posta sui social le foto dei traumi

Gianluca De Matteis ha avuto un incidente in moto, l’ex tronista di Uomini e Donne fortuitamente sta bene, ma ha raccontato tutto sui social. Il ragazzo, appassionato di motori, ha raccontato di aver perso il controllo del mezzo per schivare un animale.

Fortuitamente, le sue condizioni non sono apparse gravi, tuttavia, i danni alla moto sono importanti e anche il suo ginocchio sta pagando il colpo. Il ragazzo, su Instagram, ha raccontato ai follower quanto successo:

Ho preso un gatto in curva, e sono andato a terra. Mi sono fatto qualche graffio sulla gamba, niente di serio. Non mi sono fatto fondamentalmente niente, anche se domani starò sicuramente a pezzi perché ho tutta la gamba destra che già mi fa male. Ho fatto un po’ di danni alla moto. Che pa*le.

Dopo qualche ora, però, Gianluca De Matteis ha deciso di recarsi al pronto soccorso per verificare le condizioni del suo ginocchio.

Il ginocchio si è gonfiato ancora di più e sta diventando un po’ difficile camminare. Alla fine ho deciso di venire al pronto soccorso perché non riesco più a muoverlo.

Dopo i primi accertamenti, il giovane fisioterapista ha rassicurato i fan: non ha fratture ma dovrà stare a riposo per un bel po’ aspettando che la contusione e il gonfiore passino.

I telespettatori più attenti ricorderanno il breve percorso del ragazzo negli studi di Uomini e Donne, arrivato qualche mese fa ha conosciuto diverse ragazze, ma a poche settimane dalla scelta ha deciso di abbandonare il trono in quanto sostiene di non aver trovato l’amore. Una scelta non nuova nella storia di Uomini e Donne.