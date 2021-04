Tutti ricorderete Michele Dentice, uno degli ex cavalieri del noto programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dopo l’esperienza nel programma, l’ex cavaliere aveva preso la decisione di abbandonare definitivamente la trasmissione, compresa la sua frequentazione con Roberta Di Padua. Oggi, però, sono giunte importanti novità nella vita di Michele Dentice.

Aria di novità nella vita dell’ex cavaliere di Uomini e Donne Michele Dentice. Come annunciato dallo stesso personal trainer sulla sua pagina Instagram, la partecipazione nel programma gli ha riservato degli sbocchi professionali importanti. Infatti, l’ex cavaliere farà parte del cast di una famosa serie tv.

Michele Dentice è entrato a far parte della famiglia di Gomorra, la serie tv di successo di cui l’ex cavaliere sarà protagonista. Infatti, il personal trainer ha pubblicato uno scatto sulla sua pagina Instagram che lo ritrae sul set della nota serie tv. Nel post in questione Michele si trova insieme a Salvatore Esposito ed ha voluto accompagnare una breve didascalia:

CIAK SI GIRAAAA GOMORRAAAAA Se da bambino mi fossi scritto una storia, la storia più bella che mi potessi immaginare, l’avrei scritta come effettivamente mi sta accadendo…

Uomini e Donne, Michele Dentice e la conoscenza con Roberta Di Padua

Michele Dentice non è passato inosservato nel programma non solo il suo fisico palestrato e i suoi occhi azzurri, ma anche per la frequentazione con Roberta Di Padua. Riguardo l’ex dama, Michele aveva sempre dichiarato di provare un vero interesse nei suoi confronti. Tesi, però, smentita tempestivamente dalla stessa Roberta.

Infatti, l’ex dama aveva sostenuto che Michele Dentice non provava alcun sentimento nei suoi confronti. A dimostrazione di tale tesi, la decisione dell’ex cavaliere di lasciare definitivamente il programma. Oggi Roberta Di Padua è felicemente fidanzata con Riccardo Guarnieri. Michele Dentice, invece, si dichiara felicemente single e si sta impegnando per il suo debutto da attore.