Gianluca Grignani, ecco chi è il padre a cui è dedicata la canzone di Sanremo

Gianluca Grignani è al festival di Sanremo di quest’anno. Il cantautore torna sul palco dell’Ariston dopo 8 anni. Lo fa portando il brano “Quando ti manca il fiato” dedicato al padre e al suo essere padre.

Si tratta di un brano che il cantautore sente molto, un brano scritto qualche anno fa e che ha deciso di riproporre quest’anno al festival. Come spesso raccontato in diverse interviste, Gianluca non ha mai avuto un gran rapporto con il padre, da piccolo spesso fuori per lavoro e impossibilitato a donargli l’affetto che un bambino desidererebbe.

Fonte: Rai

“Lui vive in Ungheria e non sa nulla della canzone. Parla di lui, me e di padri e figli in generale, di quelle situazioni tanto diffuse, per le quali ti manca il fiato” – ha detto a riguardo il brano. Quando ti manca il fiato parla in generale del rapporto con i figli, compreso il suo con i suoi 4 bambini: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona avuti dall’ormai ex moglie Francesca Dall’Olio, dalla quale ha divorziato dopo 17 anni di matrimonio.

Sul padre di Gianluca Grignani non ci sono molte notizie, a volte ne ha parlato lo stesso cantautore in varie interviste. Si chiama Paolo ed è una persona molto riservata. Paolo Grignani era un commerciante di articoli per fotografi e, come raccontato da suo figlio, era sempre in giro per lavoro e stava davvero poco a Milano e con i suoi figli.

I suoi ricordi da bambino lo vedevano sempre in giacca e cravatta ma alla fine per lui e sua sorella era come fosse un estraneo. Anche se il brano è comunque anche una dedica al padre, per Grignani è difficile superare quei vuoti avuti da bambino.

“Agli errori si ripara e lui non lo ha mai fatto. Ci ho messo 44 anni a elaborare quel vuoto d’amore” – ha detto in un’intervista.