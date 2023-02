Gianluca Grignani chiede ad Arisa di sposarlo: ecco l’intervista shock

Nel corso della quarta serata della 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Gianluca Grignani si è esibito sul palco dell’Ariston insieme ad Arisa. Dopo la performance, in occasione di un’intervista rilasciata a Radio Rai 2, il cantante ha fatto una proposta di matrimonio alla sua collega. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ieri 10 febbraio 2023, durante la serata cover del Festival Di Sanremo, Gianluca Grignani e Arisa si sono esibiti sul palco dell’Ariston con il brano “Destinazione Paradiso”. Mentre lui continua a cantare, lei ha chiuso la performance dicendo:

A seguito dell’esibizione, Grignani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Rai 2 ed è qui che è accaduto qualcosa di molto interessante. L’artista ha fatto una proposta di matrimonio ad Arisa:

Io credo che lei è, lei è la cosa, ho detto delle cose vere che pensavo. Quando l’ho incontrata ho detto era strana, dicevo fammi finire, ma l’Arisa che è dentro è questa qua, però partita con me non lo so perché. E poi dopo ogni secondo che passava, fino all’ultimo minuto che l’ho vista. Mi ha lasciato senza fiato cioè. Se non è eclettica non è in grado. Arisa è stata meglio di me non è facile stare dietro a me che a volte tendo ad essere improvvisare. Mi vuoi sposare?