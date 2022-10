Arisa, nuovo amore per la cantante: “Frequento un altro”

In queste ultime ore il nome di Arisa è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Pare infatti che la professoressa di Amici di Maria De Filippi avrebbe un nuovo amore. A dare lo scoop è stata la cantante stessa, la quale ha confessato di frequentare un altro uomo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Arisa ha dimenticato Vito Coppola e ora si concentra sul suo nuovo amore. In una lunga intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’, la cantante si è lasciata andare ad alcune confessioni non solo lavorative ma anche private. Ed è proprio durante il colloquio con i giornalisti che la prof di Amici ha confessato di avere un nuovo amore.

A riguardo, queste sono state le parole della cantante:

Ho un’amicizia profonda con un uomo leggermente più grande di me. Ci stiamo conoscendo, è una persona che mi piace, colta, interessante, dinamica, stimolante, lontana dal mio ambiente. Ma non voglio dire altro.

Arisa ha un nuovo amore, la confessione della cantante:”Vorrei un figlio”

Durante l’intervista al noto settimanale la cantante si è lasciata andare anche ad alcune confessioni più profonde. In particolar modo, la coach di Amici di Maria De Filippi ha espresso il suo desiderio di avere un figlio. Questo è quanto dichiarato:

Mi piacerebbe avere un figlio. E se lo avessi mi dedicherei a lui molto, cercherei di capirlo e di accompagnarlo nella sua crescita. Di indole mi sento mamma. E ti confesso che un bambino lo vorrei anche da sola. Sai quanti miei amici sarebbero contenti di fare gli zii.

Dopo i numerosi tira e molla con Vito Coppola, Arisa sembra aver ritrovato quella serenità tanto cercata. Al momento non ci è dato sapere l’identità dell’uomo in questione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Arisa e il suo compagno usciranno allo scoperto.