Gianluca Grignani, ecco perché indossa sempre gli occhiali a Sanremo

Gianluca Grignani è uno dei protagonisti alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore torna sul palco dell’Ariston a distanza di 8 anni dall’ultima volta. Porta un brano molto sentito dal titolo “Quando ti manca il fiato” dedicato al padre e al suo essere al tempo stesso padre.

Una canzone rimasta nel cassetto per diverso tempo salvo poi essere rispolverata anche grazie al maestro Enrico Melozzi, direttore d’orchestra che lo sta accompagnando in questa avventura.

Fonte: Rai

C’è un particolare curioso che sta accompagnando Gianluca Grignani nelle sue esibizioni: gli occhiali. Infatti a corredo del suo look il cantante sul palco indossa sempre degli occhiali leggermente fumé.

Dietro questa sua scelta però non solo motivi estetici ma anche di salute. Come svelato da lui stesso in sala stampa Grignani porta gli occhiali per problemi alla vista e si è fatto preparare degli occhiali nuovi di zecca proprio per il festival di Sanremo.

Si tratta di un accessorio che tra l’altro il cantante colleziona, ne ha tantissimi, proprio come i cappelli.

Il legame tra Gianluca Grignani e il festival è molto forte. D’altronde il cantautore è arrivato al successo anche soprattutto al festival del 1995 quando partecipò nella categoria giovani con il brano destinazione paradiso.

In realtà quell’anno il brano non andò molto bene in classifica classificandosi sesto, ma poi nelle radio esplose incredibilmente portando il cantautore ad un successo incredibile. Il brano esplose anche all’estero soprattutto in Spagna e America Latina.

Quest’anno porta un brano dedicato al padre molto sentito e che a quanto pare sta piacendo al pubblico. In realtà anche lo scorso anno Gianluca salì sul palco dell’Ariston per duettare con Irama nella serata dedicata alle cover. Insieme cantarono La mia storia tra le dita, altro brano di successo del cantante.