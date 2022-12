Irama fa un regalo speciale a Maria De Filippi: di che cosa si tratta

Senza alcuna ombra di dubbio Irama è uno dei cantanti più amati e stimati nel mondo della musica italiana. In occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere Della Sera”, il celebre artista ha dichiarato di aver fatto un regale speciale a Maria De Filippi: Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Irama ha debuttato con grande successo nel mondo della musica. Prima di entrare nella scuola di Amici, nell’anno 2016, il cantante ha partecipato anche al Festival Di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”. In ogni modo, il vero successo è giunto nel 2018 quando ha vinto la 17esima edizione del programma condotto dalla De Filippi.

In occasione di un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, il cantante ha ripercorso le tappe della sua carriera ricordando la vittoria ad Amici. Nel corso della conversazione, lui stessa ha parlato anche del legame con Maria De Filippi dichiarando di averle fatto un regalo speciale.

Stando alle sue dichiarazioni, il ragazzo avrebbe donato un disco di platino alla conduttrice per ringraziarla. Queste sono state le sue parole:

L’ultimo disco di platino l’ho regalato proprio a Maria (De Filippi) pochi giorni fa ringraziandola ancora perché tanto del mio inizio lo devo sicuramente a lei. Mi sembra passato un secolo, ma penso che la vita degli artisti vada contata come quella dei cani: un anno ne dura sette.

Irama: “Sono un paranoico vivente”

Oltre a questo, Irama si è lasciato andare anche a qualche confessione per quanto riguarda la sua vita privata. Il cantante ha ammesso di non concedersi qualche giorno di vacanza e la causa sarebbe l’eccessivo lavoro. D’altronde, lui stesso non ha mai nascosto il lato paranoico del suo carattere a causa del quale si lascia travolgere dai troppi pensieri. Non a casa Maria De Filippi lo soprannominava “ragazzo paranoia“: