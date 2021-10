Gianluca Grignani: insieme ad un’ex del GF Vip, vediamo perché e di chi si tratta

Qualche giorno fa il cantautore e noto rocker Gianluca Grignani durante una diretta Instagram si è esibito in un duetto a dir poco singolare. Protagonista di questa performance insieme al noto cantante è stata Rosalinda Cannavò. La ragazza è nota al grande pubblico con lo pseudonimo di Adua Del Vesco.

La giovane infatti si è distinta in diversi ruoli da attrice e per aver partecipato al GF Vip 5 la scorsa stagione. In questa esibizione la ex gieffina ha cantato, nonostante alcuni problemi tecnici, il suo ultimo singolo. Ma non si tratta della prima volta che la bella attrice ha a che fare con la musica. Rosalinda infatti ha cominciato a cantare già nel 2016.

In quell’anno l’attrice ha lanciato due singoli dal titolo “Magico” e “Non c’è sole”. In questa occasione Adua ha cantato un testo scritto da Teodosio Losito e recitato nel video del brano girato da Luigi Parisi. Al momento non si sa se questo brano sarà il singolo estratto di un futuro album dove saranno racchiuse tutte le altre opere dell’artista.

Questa canzone lanciata in diretta da Gianluca Grignani ha destato molta curiosità nel pubblico, aumentando anche molto le aspettative. Difatti il rocker è riconosciuto come un grande talento vincitore di numerosi premi nella sua carriera. Ma il cantautore non vuole affatto fermarsi. Infatti alcuni giorni fa ha presentato un nuovo brano “I bei momenti”.

Questa canzone sembra molto più matura e meno scanzonata di altre, con un testo molto esistenzialista. Ovviamente non mancano la vena sarcastica e le grandi riflessioni sempre presenti nelle opere di Gianluca Grignani. Riguardo la musica e la ritmica il pezzo è un sapiente mix tra rock e blues, generi in questo caso veramente ben mescolati. Insomma un grande ritorno sulla scena musicale italiana, nello stile più consono del grande e apprezzatissimo artista.