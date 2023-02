Gianluca Grignani perde sangue dal naso a Domenica In: ecco cosa è successo

Nel corso della giornata del 19 febbraio 2023, Gianluca Grignani è stato ospite a Domenica In. Il celebre cantautore ha aperto il suo cuore a Mara Venier rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla sua vita privata e professionale. Tuttavia, un dettaglio non è passato in osservato ai telespettatori i quali si sono preoccupati. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso della conversazione con Mara Venier, Grignani perdeva sangue dal naso, anche se non in maniera abbondante. Nonostante il piccolo inconveniente di cui si è reso protagonista, l’artista ha fatto finta di niente ed ha continuato in modo sereno l’intervista.

Gianluca Grignani sull’esperienza a Sanremo 2023: “Il vero premio lo da la gente”

Nella 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Grignani si è esibito con il brano “Quando ti manca il fiato”. Tuttavia, la canzone non ha raggiunto i primi cinque posti nella classifica e non ha neanche ottenuto il premio della Critica. In merito al mancato riconoscimento, il cantautore ha dichiarato:

Sono contento per chi l’ha vinto, se mi ricordo chi l’ha vinto tra qualche anno… davvero ora non ricordo chi lo ha vinto. Però il vero premio lo da la gente, e probabilmente quest’anno qua io prenderò il premio dalla gente.

Infine, l’artista ha concluso l’intervista affermando che l’unico riconoscimento importante per lui è quello che proviene dal pubblico. Queste sono state le sue parole: