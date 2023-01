Mara Venier, la conduttrice denunciata dall’ex marito di Gina Lollobrigida: ecco qual è stata la sua reazione

Le parole della conduttrice di Domenica In: "Non mi sono spaventata tanto"

La morte della grande Gina Lollobrigida è uno degli argomenti più chiacchierati di questi ultimi giorni. Sono molti i salotti televisivi che stanno dedicando ampio spazio all’argomento. Tra questi, anche Mara Venier ha deciso di ricordare l’immensa attrice nel salotto di Domenica In tramite un’intervista ad Andrea Piazzolla.

La perdita di Gina Lollobrigida è stato un duro colpo per Mara Venier, la quale era molto legata all’attrice da un rapporto fatto di affetto e stima reciproca. In una delle ultime puntate di Domenica In andate in onda, la conduttrice ha rivelato di aver ricevuto una denuncia da parte dell’ex marito della diva, Francisco Javier Rigau.

L’occasione in cui Mara ha fatto la rivelazione è stata durante un’intervista fatta ad Andrea Piazzolla. In seguito alle pesanti dichiarazioni che l’uomo ha rilasciato in merito alla famiglia di Gina Lollobrigida, la conduttrice di Domenica In ha rivelato:

Mi sono già presa una denuncia, tu ti prendi tutta la responsabilità di ciò che dici.

Mara Venier e la denuncia ricevuta da Francisco Javier Rigau: ecco cosa è successo

In seguito ad un’intervista rilasciata al giornale ‘La Stampa’, Mara Venier ha accennato al fatto di aver ricevuto una denuncia dall’ex marito di Gina Lollobrigida, Francisco Javier Rigau. Alla domanda del giornalista se la notizia della denuncia fosse vera o meno, la conduttrice di Domenica In ha risposto:

Sì, dal Signore Spagnolo, come lo chiamo io: ha denunciato tutti, per via dell’intervista rilasciata a Domenica In da Gina. Come vede, però, non me so’ spaventata tanto!

Per questo motivo, Mara Venier ha deciso che non dedicherà più spazio nel suo programma