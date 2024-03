Gianluca Grignani rompe il silenzio sui social e racconta perché si trovava in ospedale

Dopo le notizie di ieri sera, su un presunto malore avuto da Gianluca Grignani in un locale, lui smentisce categoricamente tutto. Non è andato in ospedale per lui, accompagnava un'altra persona

Momenti di apprensione per Gianluca Grignani finito in ospedale. Si era detto che aveva avuto un malore mentre si trovava all’interno di un locale. Il cantautore ha dovuto poi intervenire per smentire quella che era una fake news. Lui si trovava in quella struttura sanitaria non per lui, ma, a quanto pare, per un’altra persona. Lo ha detto anche in modo un po’ spazientito.

Tutti i fan erano preoccupati dopo che online si era diffusa la notizia del ricovero del cantante italiano. Il quotidiano La Libertà, in serata, aveva infatti riportato che Grignani aveva avuto un malore mentre si trovava in un locale.

Secondo quanto riportato dal giornale, tutto sarebbe accaduto la notte tra il 3 e il 4 marzo. Lo avrebbero portato nel più vicino ospedale per degli accertamenti. Qui sarebbe rimasto tutta la notte in osservazione.

Il diretto interessato, a distanza di poche ore dall’annuncio del giornale, è dovuto intervenire per spiegare un po’ meglio la situazione. Anche perché tutti i fan gli scrivevano preoccupati perché convinti che Gianluca Grignani stesse male.

In realtà, le cose non sono proprio andate come ha raccontato il giornale online. Lo stesso Gianluca Grignani, in un video pubblicato sul suo account Instagram, ha categoricamente smentito la notizia. Tutto falso, ci spiega lui cosa è successo.

Gianluca Grignani in ospedale, ma non perché ha avuto un malore

“Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire per chi. È uscita la notizia, sinceramentenon ho voglia di parlarne. Non ho avuto nessun calo di pressione e poi che palle. L’ultima volta dicevano che avevo bestemmiato, ora che ho avuto un calo di pressione, la prossima che cammino sulle acque. Ci vediamo ai concerti, ciao“.

Allarme rientrato, dunque. Gianluca Grignani sta bene ed è pronto a continuare con il suo tour di concerti.