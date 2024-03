Tanta paura per Gianluca Grignani: l’artista è stato colto da una malore

Tanta paura per Gianluca Grignani colto da un malore mentre si esibiva in un locale

Gianluca Grignani noto cantautore chitarrista e discografico italiano da anni delizia i suoi fan con canzoni che hanno scritto la storia. L’artista, durante questi 25 anni di carriera, ha collezionato molti successi accompagnati da numeri premi, tra cui il Venice Music Award e il premio Mia Martini. Purtroppo però, nella notte, l’artista è stato colto da un malore mentre si trovava in un locale di Piacenza.

Gianluca Grignani è stato colto da un malore nella notte tra il 3 e il 4 marzo. L’artista si trovava in un locale di Piacenza per un’esibizione, ma improvvisamente è stata interrotta. Infatti sembra che, Grignani si sia sentito male tanto da rendere necessario un ricovero in ospedale.

Le persone presenti nel locale hanno subito soccorso il cantante e chiamato i sanitari del 118 che sono intervenuti in pochi minuti. Dopo una prima valutazione, i sanitari hanno reputato necessario un trasporto in ospedale. Rapidamente trasportato da un’ambulanza della Croce Rossa all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, è stato attentamente visitato e valutato dai sanitari del nosocomio. Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti, il musicista è stato trattenuto per essere tenuto sotto osservazione per l’intera nottata.

Dimesso questa mattina, Gianluca Grignani sembra stare bene tanto che ha voluto tranquillizzare i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram. Dopo un grande spavento, l’artista ha voluto ricordare a tutti le date del suo prossimo tour che si terrà in Italia. Né l’artista né il suo staff hanno spiegato cosa sia accaduto nella notte. La speranza di tutti, ovviamente, è che il malore sia stato solo transitorio e dunque, risolvibile con del riposo. Anche se le imminenti date dei concerti non gli permettono di riposare a lungo, visto che è atteso il 22 marzo in provincia di Novara, per il primo appuntamento del “Residui di Rock’N’Roll”.