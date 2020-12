Gianluca Vacchi mostra per la prima volta la sua bambina e racconta del suo problema: “È nata con una malformazione”

Lo scorso Ottobre, dopo nove mesi di trepidante attesa, Gianluca Vacchi e la sua compagna Sharon Fonseca, sono diventati genitori della piccola Blu Jerusalema. Per loro è stata la prima volta e la felicità li ha travolti completamente. Ieri, il noto imprenditore e influencer ha presentato ai propri fan la sua piccola Blu, raccontando del problema che la affligge fin dalla nascita.

Ormai da anni Gianluca Vacchi è diventato famoso per la sua attivissima vita anche sui social network, oltre che nell’imprenditoria. I momenti delle sue giornate insieme alla sua compagna Sharon Fonseca compaiono puntualmente su Instagram. Altrettanto puntualmente, arrivano migliaia di reazioni e commenti degli oltre 19 milioni di follower che lo seguono.

Il trend non è stato certo diverso da quando l’estroversa coppia ha scoperto di essere in attesa di un bebé. Tutta la gravidanza, la rivelazione del sesso della bimba e i momenti precedenti e successivi al parto, sono stati puntualmente pubblicati sui social network.

Qualche giorno fa, il noto imprenditore e la sua bella e giovane compagna hanno concesso un’intervista al settimanale spagnolo HOLA. I due hanno colto l’occasione per presentare ufficialmente la piccola Blu Jerusalema, raccontando anche di un problema di salute che affligge la piccola fin dalla nascita.

Così inizia il lungo post di Gianluca, che poi continua dicendo che la sua bambina, fin da quando è nata, soffre di palatoschisi. Tale patologia è una malformazione al palato molle ed al palato duro, nel quale compare una fessura che, a tempo debito, viene chiusa con un delicato ma fattibile intervento chirurgico.

Nel prosieguo del post, Vacchi e Sharon hanno voluto mostrare anche la loro vicinanza a tutte quelle famiglie che devono affrontare il loro stesso problema, ma non hanno le possibilità di ricevere le migliori cure.

Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica (…), ma questa non lè la stessa situazione di molte famiglie. Per questo motivo che abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per diffondere consapevolezza e sostenere fondazioni come Operation Smile, che si occupano di aiutare le famiglie in questa situazione.