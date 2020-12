Sharon Fonseca notti insonni senza Gianluca Vacchi (VIDEO)

Sharon Fonseca non chiude occhio lontana da Gianluca Vacchi

Mamma da nemmeno due mesi di una bambina, Sharon Fonseca, la compagna di Gianluca Vacchi, sta scoprendo la meraviglia di avere un bebé da crescere e tenere stretto stretto fra le braccia. Il rovescio della medaglia, però, esiste sempre: le notti insonni. Anche lei, alla pari di qualsiasi madre di neonati, deve inevitabilmente adattarsi alle esigenze del piccolino. Anzi, della piccolina: ha avuto, infatti, una femminuccia, nel caso ve lo foste dimenticati!

Sharon Fonseca: tenera clip con la figlioletta

Sulle sue Instagram Stories la modella ha pubblicato un video divertente e tenero con la figlioletta in braccio, dove scrive che, passata una notte movimentata, si sente alla stregua di una “zombie”. Niente film horror, dunque, bensì quella tipica sensazione provata da ogni neomamma.

“Fuga” con gli amici

Intanto, il popolo della rete vuole assolutamente sapere come se la stia passando Gianluca Vacchi. Ebbene, il papà di Blu Jerusalema se ne sta a Cagliari a giocare a paddle. Alcuni giorni di fiesta, fuori con gli amici, prima di riprendere a tempo pieno i doveri di genitore.

Difatti, al netto della recente “fuga”,Vacchi si è finora mostrato assai presente e affettuoso con le donne di casa. Ciò è accaduto pure in occasione della sorpresa di benvenuto che l’influencer e l’imprenditore ha riservato alle due, al momento del rientro dall’ospedale.

Chi c’è con lei

Comunque Sharon Fonseca non è rimasta sola. A darle manforte ci pensa la madre, che con lei, suo padre e l’intera famiglia Fonseca è a Bologna, nella abitazione dove la modella convive con la sua dolce metà.

Sharon Fonseca strappa un sorriso ai follower

In attesa di aggiornamenti sulla super coppia, Sharon strappa ai follower un sorriso con il video in cui si ritrae “zombie” nella Instagram Story, passata una notte insonne, con Blu Jerusalema in braccio. Che dire: gli zombie hanno smesso di farci paura!