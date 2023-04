Gianmarco Onestini pronto a partecipare ad un altro reality: ecco dove lo vedremo

Gianmarco Onestini non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome del fratello di Luca Onestini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune rivelazioni sul suo conto che stanno facendo il giro del web. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex gieffino sia pronto a partecipare ad un nuovo reality.

In questi giorni sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui Gianmarco Onestini si stia preparando a far parte di un nuovo reality. Il fratello di Luca Onestini farà infatti parte del cast di Solos, programma spagnolo in cui i concorrenti vivranno in completa solitudine in un appartamento e verranno spiati h24.

All’interno dell’abitazione i protagonisti di Solos potranno ricevere chiamate e videochiamate da parte di persone che hanno dei conti in sospeso con loro. Dal momento che in Spagna è amatissimo, tutti non vedono l’ora di vedere come se la caverà Gianmarco Onestini in questo nuovo reality.

Gianmarco Onestini citato a Supervivientes: il motivo

In questi giorni Gianmarco Onestini è stato citato a Supervivientes dal conduttore del reality per dare conforto ad Artur Dainese, modello ucraino che vive a Milano. Queste sono state le parole del conduttore a riguardo:

Non preoccuparti, ci sono molte persone che sono venute in Spagna completamente sconosciute e questo non è stato un impedimento al loro raggiungimento di posizioni importanti nei reality show a cui hanno partecipato. Ad esempio, chiedi ad Adara di Gianmarco.

Con queste parole il conduttore ha voluto ricordare la storia d’amore, che non si è conclusa nel migliore dei modi, tra il fratello di Luca Onestini e Adana Molinero. Al momento il diretto interessato è rimasto in silenzio e non ha commentato le parole del conduttore di Supervivientes.