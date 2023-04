GF Vip, Luca Onestini pronto a far parte di un nuovo programma: ecco quale

Luca Onestini non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che l’ex tronista sia pronto a far parte del cast di un nuovo programma televisivo: ecco quale.

Dopo la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini continua a mettersi in gioco. In queste ultime ore, infatti, è giunta la notizia secondo cui l’ex tronista di Uomini e Donne si stia preparando per Back to School, il programma di Italia 1 condotto da Federica Panicucci.

A rendere pubblica la notizia della partecipazione di Luca Onestini al programma di Italia 1 è stata la stessa conduttrice che, in un’intervista rilasciata al GF Vip Party, ha rivelato:

Ci saranno tanti personaggi e si parte con una bella squadra. Ci saranno persone viste anche qui al Grande Fratello. Sì sto parlando anche di Luca Onestini. Se è preparato o no? Non posso spoilerarvi troppo, però posso dirvi che è stato uno dei più indisciplinati nella scuola.

E, continuando, la conduttrice di Mattino 5 ha poi aggiunto:

Mi ha fatto faticare per tenerlo a bada. Peggio di Pretelli. Tu sei sulla buona strada, ma è stato complicato anche con te. Non posso dire molto di più, ma uno scoop ve lo voglio regalare. Tra i 30 concorrenti ce n’è uno che si è rifiutato di dare l’esame finale.

Luca Onestini parteciperà a Back to School: la frecciatina di Soleil Sorge

Dopo la notizia della partecipazione di Luca Onestini a Back to School Soleil Sorge non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina al suo ex fidanzato. Queste sono state le parole dell’ex gieffina su Onestini: