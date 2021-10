Gianmaria Antinolfi, finora, ha fatto parlare di sé solo per le donne con cui è stato. La presentazione di entrata nella casa, in effetti, era incentrata su quello. Dopo lo show con Soleil Sorge, il rampollo napoletano era passato a Sophie Codegoni.

Anche con la giovane tronista di Uomini e Donne, però, le cose sono finite davvero male e il ragazzo è in nomination. In queste ore però non si fa altro che riparlare di lui perché avrebbe rilasciato delle dichiarazioni piuttosto scottanti.

Le parole sembrano essere rivolte a Belen Rodriguez, l’imprenditore partenopeo ha spiegato parlando di una sua ex quanto segue:

Perché io ho deciso di andare in Argentina? In realtà io non volevo andare in Argentina. Però lei era partita per l’Argentina per un motivo preciso, perché era rimasta incinta. Incinta del marito? No, di me. Era rimasta prima di partire per l’Argentina.

Non ha fatto nomi, ma è evidente che parlasse di Belen Rodriguez. Ha poi continuato con parole piuttosto gravi:

Non era avanti, l’aveva appena scoperto. Io le ho detto ‘fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme. Se nasce un bimbo da un’alta persona passi male quindi scegli tu’. Questo le ho detto.

La regia ha staccato ma la ciliegina sulla torta l’hanno messa le principesse. In particolare Jessica Selassié ha concluso con un’affermazione degna di nota: